اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن مفتاح كل شيء موجود في غزة.

وأضاف تاياني: نصر على إمكانية إبرام هذا الاتفاق في نهاية المطاف، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء القتال.

وأشار إلى وجود نشاط دبلوماسي مكثف، مضيفاً أنه تحدث الليلة الماضية أيضًا مع وزير خارجية العراق الذي لديه علاقات مع إيران، حتى يكون هناك تحرك من الجانب الإيراني لا يؤدي إلى تصعيد.