قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن مجموعة السبع تطرقت إلى المسألة الإسرائيلية الإيرانية على الفور، مشيراً إلى تبنيها رسالة واضحة وهي وقف التصعيد، طالباً من جميع الأطراف تقديم مساهمة إيجابية في هذا الجهد الجماعي.

وأضاف تاياني، في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في كابري: ليست كل الدول تجري مناقشات مع إيران: سنرسل رسائل واضحة إلى وزير الخارجية تؤكد التزامنا بوقف التصعيد. وأضاف أن الحوار لا يعني التنازل عن المواقف، بل إقناع المحاور الذي يفكر بشكل مختلف بأن يكون لديه مواقف أقل عنفاً، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

ولم يستبعد تاياني إمكانية فرض عقوبات وإجراءات أخرى ردا على ما حدث، ولكن أيضا ما يمكن أن يحدث مع الأعمال المزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ.