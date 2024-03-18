قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موقف إيطاليا الواضح للغاية وهو أن قرارات حلف الناتو تتخذها جميع دول الحلف.

وأضاف تاياني، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل: لا توجد دولة واحدة أو مجموعة من الدول تقرر نيابة عن الدول الأخرى. نحن من أشد المؤيدين لأوكرانيا، ومستعدون لبذل المزيد سواء من الناحية المالية أو من حيث إعادة الإعمار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: هدفنا هو دعم أوكرانيا، ولكننا لسنا في حالة حرب مع روسيا: فنحن ندافع عن القانون الدولي واستقلال أوكرانيا، وهو أمر مختلف تماماً عن شن حرب على روسيا.