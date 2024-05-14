افتتح حزب فورزا إيطاليا حملته الانتخابية للانتخابات الأوروبية يومي 8 و9 يونيو بمبادرة في صالون Fontane all’Eur.

وحضر الحزب بقيادة أنطونيو تاياني ووزراء فورزا إيطاليا والمرشحون.

وقال زعيم فورزا إيطاليا إن “هدفنا هو الوصول لإجماع و أن نكون السياسيين الجيدين الذين يقودون الناس إلى أن يصبحوا متحمسين و أن لدينا أفكارًا واضحة.

وأضاف تاياني: نحن قوة سياسية كبيرة تؤمن بالسوق الحرة ومقتنعة بأن النمو الاقتصادي مرتبط بالسوق الحرة والمنافسة ودعم الشركات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وشدد تاياني على هدف الوصول إلى نسبة 10% وتجاوزها، مضيفا: مع المضي قدمًا بأقصى سرعة لتحقيق الهدف الذي وضعناه لأنفسنا، وهو 10% في الانتخابات الأوروبية المقبلة.