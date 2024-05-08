أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على تعزيز مبادرات السلام من خلال الاجتماع بجميع وزراء خارجية البلدان المعنية، والدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال تاياني: فعلنا ذلك أيضًا في مجموعة السبع، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وتأجيل هجوم رفح لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح وأيضا للسماح بإرسال المساعدات.

وجاءت تصريحات تاياني لدى حديثه عن الأوضاع في الشرق الأوسط على هامش عرض مشروع الترويج والتواصل “الرياضة والابتكار – صنع في إيطاليا”، بالتعاون بين وزارة الخارجيه والتعاون الدولي والرياضة والصحة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار الوزير إلى المشروع الإيطالي “الغذاء من أجل غزة”، الذي تروج له وزارة الخارجية والحكومة الإيطالية، لمساعدة السكان الفلسطينيين.