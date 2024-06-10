قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن يوم الأربعاء سيوافق الذكرى السنوية الأولى لوفاة سيلفيو برلسكوني.

وأضاف تاياني: نريد أن نهدي له هذه النتيجة وهو أمر غير عادي بالنسبة لنا، لأنني إذا تذكرت ما كتبته الصحف وما قاله جميع المراقبين، كان مقدر لنا أن نختفي.

جاءت تصريحات سكرتير حزب فورزا إيطاليا، في مؤتمر صحفي في روما.

وشدد تاياني على مواصلة بناء الروح الشعبية لإيطاليا، مشيراً إلى أن حزب الشعب هو أيضًا الحزب الأول في البرلمان الأوروبي و أن التصويت الأكثر فائدة كان لصالح حزب فورزا إيطاليا.

وقال تاياني إن الأمانة الوطنية للحزب ستجتمع لإجراء تحليل أولي للتصويت والبدء بالمبادرات التالية بدءا بالمؤتمرات البلدية.