قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن الحكومة عملت بشكل جيد في انتظار قرارات المفوضية الأوروبية المستقبلية وميثاق الاستقرار.

وأضاف تاياني، على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم ترشيح باولو داميلانو للانتخابات الأوروبية ضمن قوائم حزب فورزا إيطاليا: بالاتفاق مع المفوضية الأوروبية، تم تقديم نص، وفي الجزء الثاني من العام مع المفوضية الجديدة سنتمكن من تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها لأنفسنا. وعلى وجه الخصوص، الحفاظ على خفض إسفين الضرائب والحفاظ على الأحكام لصالح المرأة التي لديها طفلان أو أكثر لمنع إجبار المرأة على الاختيار بين الأمومة والعمل. يجب أن نتغلب على التدهور الديموغرافيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.