أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أنه بعد خمسة أشهر من بدء الصراع في الشرق الأوسط، يتخذ الوضع في غزة طابع الكارثة الإنسانية.

وقال تاياني، خلال جلسة للبرلمان، إن إيطاليا كانت دائما في طليعة الدول التي تقدم المساعدات إلى السكان المدنيين، وقد خصصنا 20 مليون دولار للمساعدات الإنسانية العاجلة وأنشطة إزالة الألغام. وسيتم استخدام مليوني منها في مشاريع جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار تاياني إلى إطلاق مبادرة الغذاء من أجل غزة في 11 مارس، مما جمع اهتمام مختلف الجمعيات للعمل معنا لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية عن طريق البر والبحر. وتابع: نهدف إلى استخدام ممر إنساني مقره في قبرص، مع طاولة تنسيق دائمة حيث تمت مناقشة الحلول للحصول على المساعدات التي سنخصص لها المزيد من الموارد.