قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه منذ البداية، تقرر أنه لا يمكن استخدام جميع المعدات العسكرية الإيطالية خارج حدود أوكرانيا.

وأضاف تاياني، على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المنعقد في بروكسل، أنه لا توجد إمكانية لاستخدام الأسلحة على الأراضي الروسية لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: ندافع عن استقلال أوكرانيا، وندعم أوكرانيا، ولكن هدفنا هو السلام.