تاياني: نحن ائتلاف سياسي يحكم البلاد

ROMA - Roma 03/08/2023 Riunione della Segreteria di Forza Italia sul prossimo Congresso Nella foto: il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani (ROMA - 2023-08-03, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: نحن ائتلاف سياسي يحكم البلاد والمناطق والبلديات ويعمل دائمًا معًا على عكس اليسار، في أوروبا.

وأضاف تاياني: الأحزاب الفردية لها مواقف مختلفة في الأسر الأوروبية. وتابع أن سالفيني وأوربان “لا يمثلان مشكلة بالنسبة لنا، أوروبا شيء مختلف عن إيطاليا.

وأشار إلى أنه منذ بضعة أيام كمنا ضمن مجموعة لوبان التي تتحول إلى مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، لكنها مجموعة لا علاقة لها بالموضوع.

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