قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: نحن ائتلاف سياسي يحكم البلاد والمناطق والبلديات ويعمل دائمًا معًا على عكس اليسار، في أوروبا.

وأضاف تاياني: الأحزاب الفردية لها مواقف مختلفة في الأسر الأوروبية. وتابع أن سالفيني وأوربان “لا يمثلان مشكلة بالنسبة لنا، أوروبا شيء مختلف عن إيطاليا.

وأشار إلى أنه منذ بضعة أيام كمنا ضمن مجموعة لوبان التي تتحول إلى مجموعة الوطنيين من أجل أوروبا، لكنها مجموعة لا علاقة لها بالموضوع.