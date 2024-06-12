قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حزب الشعب الأوروبي لديه رؤية مختلفة تمامًا عن رؤية حزب التجمع الوطني الفرنسي بقيادة مارين لوبان بشأن أوروبا، وحول العلاقة مع حلف الناتو.

وأضاف تاياني: لهذا السبب، يجب أن يكون وطننا متصلاً ومندمجًا في القرية الأوروبية العظيمة، الحماية الحقيقية، والإسقاط الحقيقي لإيطاليا.

وتحدث تاياني عن نتائج الانتخابات الأوروبية، مضيفاً: “جنبًا إلى جنب مع حزب الشعب السويسري، تجاوزنا هدف الـ 10%، ونحن نصل إلى 10.2%، ثالث أكبر قوة سياسية إيطالية في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية إن التصويت الأوروبي عزز السلطة التنفيذية، مضيفاً.: إنه يسمح لنا بتطوير برنامجنا.

وذكر تاياني أن حزب فورتسا إيطاليا هو القوة الموحدة لأي شخص يعرف نفسه في مشروع أوسع بشكل متزايد، سواء أكان ذلك أحزابًا سياسية أو جمعيات أو أفرادًا منخرطين في مجتمعاتهم، أو صناع رأي.