تاياني: مواقف لوبان بعيدة عن حزب الشعب الأوروبي

Convegno L'Italia del Futuro organizzato da Forza Italia nella foto Antonio Tajani (ROMA - 2022-04-08, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حزب الشعب الأوروبي لديه رؤية مختلفة تمامًا عن رؤية حزب التجمع الوطني الفرنسي بقيادة مارين لوبان بشأن أوروبا، وحول العلاقة مع حلف الناتو.

وأضاف تاياني: لهذا السبب، يجب أن يكون وطننا متصلاً ومندمجًا في القرية الأوروبية العظيمة، الحماية الحقيقية، والإسقاط الحقيقي لإيطاليا.

وتحدث تاياني عن نتائج الانتخابات الأوروبية، مضيفاً: “جنبًا إلى جنب مع حزب الشعب السويسري، تجاوزنا هدف الـ 10%، ونحن نصل إلى 10.2%، ثالث أكبر قوة سياسية إيطالية في الوقت الحالي.

وقال وزير الخارجية إن التصويت الأوروبي عزز السلطة التنفيذية، مضيفاً.: إنه يسمح لنا بتطوير برنامجنا.

وذكر تاياني أن حزب فورتسا إيطاليا هو القوة الموحدة لأي شخص يعرف نفسه في مشروع أوسع بشكل متزايد، سواء أكان ذلك أحزابًا سياسية أو جمعيات أو أفرادًا منخرطين في مجتمعاتهم، أو صناع رأي.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE