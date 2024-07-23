تاياني: مواقفنا مختلفة مع سالفيني لكن لا مشكلات لدينا

Rome - Antonio Tajani, Matteo Salvini during Reception for the American Independence Day, News in Rome, Italy, June 27 2024 (Rome - 2024-06-27, Alessandra Carli / LiveMedia) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على عدم وجود مشكلات مع مع وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، لا شخصية ولا سياسية.

وقال تاياني: فيما يتعلق بالوضع الإيطالي، فنحن جزء من ائتلاف كان منذ عام 1994 ائتلافا سياسيا، وليس انتخابيا.

وشدد قائلا: لدينا برنامج مشترك، ونحن نحترمه ولكن نحن جزء من عائلات أوروبية مختلفة ولدينا مواقف مختلفة بشأن أوروبا.

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