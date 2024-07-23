أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على عدم وجود مشكلات مع مع وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، لا شخصية ولا سياسية.
وقال تاياني: فيما يتعلق بالوضع الإيطالي، فنحن جزء من ائتلاف كان منذ عام 1994 ائتلافا سياسيا، وليس انتخابيا.
وشدد قائلا: لدينا برنامج مشترك، ونحن نحترمه ولكن نحن جزء من عائلات أوروبية مختلفة ولدينا مواقف مختلفة بشأن أوروبا.
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