أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على عدم وجود مشكلات مع مع وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني، لا شخصية ولا سياسية.

وقال تاياني: فيما يتعلق بالوضع الإيطالي، فنحن جزء من ائتلاف كان منذ عام 1994 ائتلافا سياسيا، وليس انتخابيا.

وشدد قائلا: لدينا برنامج مشترك، ونحن نحترمه ولكن نحن جزء من عائلات أوروبية مختلفة ولدينا مواقف مختلفة بشأن أوروبا.