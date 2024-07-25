تاياني: مستعدون لإرسال جنود لموسم السلام

ROMA - Camera dei Deputati Question Time nella foto Antonio Tajani (ROMA - 2024-01-10, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس و البدء بمشروع بناء شعبين ودولتين.

وأضاف تاياني في تصريحات له: نحن على استعداد لإرسال جنودنا لتسهيل موسم انتقال السلام.

وحول المساعدات الإنسانية، قال تاياني إن الشحنة الأولى وصلت قبل بضعة أيام إلى الأردن ومن هناك يجب أن تمر لتدخل غزة ومن ثم البضائع الأخرى التي سيمررونها.

وشدد على أن “الخروج من ميناء جويا تاورو للوصول إلى قبرص، ومن خلال الممر البحري الإنساني، يصل إلى غزة”.

وتوجه بالشكر إلى المنظمات الإيطالية، وخاصة الزراعية منها، التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يستمر بإرسال المواد الغذائية والطبية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.

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