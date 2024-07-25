شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس و البدء بمشروع بناء شعبين ودولتين.

وأضاف تاياني في تصريحات له: نحن على استعداد لإرسال جنودنا لتسهيل موسم انتقال السلام.

وحول المساعدات الإنسانية، قال تاياني إن الشحنة الأولى وصلت قبل بضعة أيام إلى الأردن ومن هناك يجب أن تمر لتدخل غزة ومن ثم البضائع الأخرى التي سيمررونها.

وشدد على أن “الخروج من ميناء جويا تاورو للوصول إلى قبرص، ومن خلال الممر البحري الإنساني، يصل إلى غزة”.

وتوجه بالشكر إلى المنظمات الإيطالية، وخاصة الزراعية منها، التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يستمر بإرسال المواد الغذائية والطبية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين.