أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن إيطاليا ليست في حالة حرب مع روسيا، ولن ترسل جنودًا إيطاليين للقتال في أوكرانيا.

وقال تاياني، في تصريحات للصحافيين على هامش فعالية انتخابية في ريجيو كالابريا، ردا على سؤال حول موقف فرنسا من إرسال قوات في حال اختراق روسيا للجبهة: ندافع عن حق أوكرانيا في أن تكون دولة مستقلة، ولكننا لسنا في حالة حرب مع روسيا. موقفنا كان دائمًا هكذا، ولم نغير رأينا أبدًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وحول الموافقة على حزمة المساعدات لكييف، أكد تاياني أن حالة الحرب شيء، ومساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها شيء آخر.