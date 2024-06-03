أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على العمل من أجل الدفاع عن استقلال أوكرانيا من خلال التركيز على الديمقراطية.

وقال تاياني إنه في 10 يونيو سيكون في برلين لحضور مؤتمر إعادة الإعمار.

وتابع: نعتقد أنه لا ينبغي لنا إرسال جنود إيطاليين إلى أوكرانيا، لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا: نحن ندافع فقط عن حق أوكرانيا في أن تكون مستقلة وحرة.