تاياني: لن نرسل جنوداً إلى أوكرانيا.. ولسنا في حرب مع روسيا

ROMA - Roma 03/08/2023 Riunione della Segreteria di Forza Italia sul prossimo Congresso Nella foto: il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani (ROMA - 2023-08-03, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على العمل من أجل الدفاع عن استقلال أوكرانيا من خلال التركيز على الديمقراطية.

وقال تاياني إنه في 10 يونيو سيكون في برلين لحضور مؤتمر إعادة الإعمار.

وتابع: نعتقد أنه لا ينبغي لنا إرسال جنود إيطاليين إلى أوكرانيا، لأننا لسنا في حالة حرب مع روسيا: نحن ندافع فقط عن حق أوكرانيا في أن تكون مستقلة وحرة.

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