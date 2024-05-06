قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه ينبغي عدم تخويف الرأي العام، مضيفاً: نحن لسنا على بعد خطوة واحدة من الحرب.

وأضاف تاياني، في تصريحات له، أن هناك توتر دولي خطير ووضع معقد للغاية في الشرق الأوسط، معتبراً أن حركة حماس لا تريد التوصل إلى هدنة.

وتابع: هناك توتراً كبيراً لكننا لسنا على أعتاب حرب، فهي كلها صراعات محلية وعلينا أن نعمل على وقف التصعيد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد تاياني أن الاستيلاء على عدد قليل من المدن لا يعني أننا على بعد خطوة واحدة من هزيمة أوكرانيا.