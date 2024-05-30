قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الإصلاح الذي تمت الموافقة عليه أمس في مجلس الوزراء، والذي يتوج التزام حزب فورزا إيطاليا لسنوات عديدة، يعزز دور القاضي الجزئي.

وأضاف تاياني أنه إذا تمت الموافقة على هذا الإصلاح، فإن القاضي الذي يحكم هو فوق الأطراف وسيكون هو الذي يقرر ما إذا كان هناك المزيد من الأدلة لصالح الادعاء أو المزيد من الأدلة لصالح الدفاع وسيكون المدعي العام على نفس مستوى الدفاع، لأنه يجب أن يكون عملية عادلة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع تاياني: اليوم القاضي الذي يحاكم والذي يدافع هما جزء من نفس العائلة.

ومضى يقول: هل يمكننا في حزب فورزا إيطاليا أن نفعل شيئًا ضد القضاة إذا كانت كاترينا تشينيتشي هي المرشحة الأولى في صقلية وسردينيا؟ لا يوجد هجوم على القضاة، بل حماية للمواطنين لكي يتم الحكم عليهم بطريقة متوازنة.