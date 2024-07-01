شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على الحاجة إلى الاستقرار في أوروبا، مشيراً إلى أن أي شيء يعرضها للخطر سيكون سيئًا للجميع.

وقال تاياني: سنتعاون مع الحكومة الفرنسية وأي من سيفوز. إذا كان نظيري ينتمي إلى حزب ماريان لوبان، فسوف أواجهه.

ودعا تاياني لانتظار الجولة الثانية. وقال وزير الخارجية وزعيم حزب فورزا إيطاليا لصحيفة كورييري ديلا سيرا: في الاتحاد الأوروبي هناك أغلبيات مختلفة. واحد في المجلس هو ما عبرت عنه فون دير لاين. ثم هناك عضو آخر في البرلمان، والذي يجب أن ينتخب فون دير لاين، الذي يعطي الموافقة للمفوضين، الذين يمكنهم التغيير من ملف إلى ملف.

واعتبر تاياني أنه من الضروري الانفتاح على المحافظين إذا أردنا التأكد من التصويت لصالح فون دير لاين.

وتابع تاياني: لا يمكننا أن نمنع الحوار حول اليمين. لا تتألف الحكومة الإيطالية فقط من دعاة المحافظين أو حزب الهوية مثل حزب الرابطة: هناك نحن من الحزب الشيوعي، وأنا الذي كنت نائب رئيس حزب الشعب الأوروبي لمدة 22 عامًا، نحن القوة الثانية في الائتلاف.