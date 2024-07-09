قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لن يتوقف عند 10%، مشيراً إلى قناعته بالوصول في الانتخابات الأوروبية إلى 10%،.

وأضاف تاياني في تصريحات له: والآن أنا على قناعة بأننا نستطيع أن نصل إلى 20%. وتابع: دعونا نبذل قصارى جهدنا ونتقدم للأمام ولا نستسلم.

وقال تاياني: لقد قمنا بعمل رائع، لقد قمنا بذلك من خلال إشراك العديد من القوى والجمعيات والحلفاء الاستراتيجيين.