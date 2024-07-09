تاياني: لا نتوقف عند 10% في الانتخابات الأوروبية

Antonio Tajani, Forza Italia during â€œLâ€™Italia del futuroâ€, event organized by the political party Forza Italia, News in Rome, Italy, April 08 2022 (Rome - 2022-04-08, Gloria Imbrogno) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لن يتوقف عند 10%، مشيراً إلى قناعته بالوصول في الانتخابات الأوروبية إلى 10%،.

وأضاف تاياني في تصريحات له: والآن أنا على قناعة بأننا نستطيع أن نصل إلى 20%. وتابع: دعونا نبذل قصارى جهدنا ونتقدم للأمام ولا نستسلم.

وقال تاياني: لقد قمنا بعمل رائع، لقد قمنا بذلك من خلال إشراك العديد من القوى والجمعيات والحلفاء الاستراتيجيين.

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