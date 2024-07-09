قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لن يتوقف عند 10%، مشيراً إلى قناعته بالوصول في الانتخابات الأوروبية إلى 10%،.
وأضاف تاياني في تصريحات له: والآن أنا على قناعة بأننا نستطيع أن نصل إلى 20%. وتابع: دعونا نبذل قصارى جهدنا ونتقدم للأمام ولا نستسلم.
وقال تاياني: لقد قمنا بعمل رائع، لقد قمنا بذلك من خلال إشراك العديد من القوى والجمعيات والحلفاء الاستراتيجيين.
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]