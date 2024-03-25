قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إنه لا دليل حالياً على تورط أوكرانيا في الهجوم على موسكو.

وأضاف تاياني، في تصريحات له، أنه يبدو أن كل شيء يسير في اتجاه هجوم إرهابي ينظمه الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وتابع: بالتأكيد نحن بحاجة إلى مزيد من التحقيق، لكن الهجوم كان في الهواء لدرجة أننا، كوزارة الخارجية، طلبنا من جميع مواطنينا عدم المشاركة في المظاهرات الحاشدة في موسكو، لأن كان هناك خطر وكان ذلك على موقعنا منذ 8 مارس، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار وزير الخارجية إلى دعوة الإيطاليين إلى تأجيل رحلاتهم والتخطيط لها لأوقات أكثر هدوءًا، مضيفاً: نتابع ما يحدث باهتمام كبير ونحمي مواطنينا.