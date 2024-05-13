تحدث نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد اتفق مع وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي بشأن المكافأة الإضافية.

وقال تاياني: لم نتجادل قط، أريد فقط أن أرى بوضوح: في حضارتنا القانونية لا توجد قواعد بأثر رجعي، في حين أن هذه المقترحات المقدمة من وزارة المالية ذات أثر رجعي، فنحن في منتصف العام ولم يتم اتخاذ القرار بهذه الطريقة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبسؤالة حول ما كانت فورزا إيطاليا ستصوت على نص وزارة المالية أو ستسعى إلى إجراء تغييرات، أجاب تاياني: “سنناقش الأمر في البرلمان، بعد الاستماع إلى الشركات، ونحن على استعداد للموافقة على بعض التغييرات.