أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن التصويت في الانتخابات الأوروبية لن يكون له أي تأثير على الحكومة. ولن تكون ثورة بالنسبة ليمين الوسط أو للسياسة الإيطالية.

وأضاف تاياني، في تصريحات له: إذا حدث تغيير في ميزان القوى فسيتم إدارة كل شيء بتوازن. التطور الحقيقي الوحيد يمكن أن يكون التأكيد الجيد على الدعم للحكومة ما يسمح للسلطة التنفيذية بالعمل بشكل أكثر فعالية على الإصلاحات والتدابير التي يتعين اتخاذها.

وأشار الوزير إلى الحاجة إلى تجميع القوى الشعبية المؤيدة لأوروبا، موضحاً أنه بعد وفاة سيلفيو برلسكوني، أثبتنا أننا حزب جاد وذو مصداقية وموثوق ومسؤول ولدينا منظمة إقليمية قوية قادرة على غرس القيم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وتابع تاياني: علينا أن نمثل أفكارًا متوازنة ولكن قوية، في إيطاليا وأوروبا.