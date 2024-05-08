تاياني: لا تأثير للتصويت في الانتخابات الأوروبية على الحكومة

ROMA - Roma 03/08/2023 Riunione della Segreteria di Forza Italia sul prossimo Congresso Nella foto: il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani (ROMA - 2023-08-03, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن التصويت في الانتخابات الأوروبية لن يكون له أي تأثير على الحكومة. ولن تكون ثورة بالنسبة ليمين الوسط أو للسياسة الإيطالية.

وأضاف تاياني، في تصريحات له: إذا حدث تغيير في ميزان القوى فسيتم إدارة كل شيء بتوازن. التطور الحقيقي الوحيد يمكن أن يكون التأكيد الجيد على الدعم للحكومة ما يسمح للسلطة التنفيذية بالعمل بشكل أكثر فعالية على الإصلاحات والتدابير التي يتعين اتخاذها.

وأشار الوزير إلى الحاجة إلى تجميع القوى الشعبية المؤيدة لأوروبا، موضحاً أنه بعد وفاة سيلفيو برلسكوني، أثبتنا أننا حزب جاد وذو مصداقية وموثوق ومسؤول ولدينا منظمة إقليمية قوية قادرة على غرس القيم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء. وتابع تاياني: علينا أن نمثل أفكارًا متوازنة ولكن قوية، في إيطاليا وأوروبا.

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