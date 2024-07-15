تاياني: فون دير لاين ستحصل على ثقة البرلمان الأوروبي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حزب فورتسا إيطاليا يريد استقرار مؤسسات المجتمع، ونحن مهتمون بأن تكون إيطاليا هي البطل وأوروبا التي تستفيد من قوة إيطاليا.

وأضاف تاياني: مع رئيس الوزراء سنطلب حقيبة مهمة لبلادنا ونائبًا للرئيس.

وتابع: أعتقد أنه في النهاية ستحصل أورسولا فون دير لاين على ثقة البرلمان، ثم سيبدأ اختيار المفوضين وأنا متأكد من أن إيطاليا ستقترح مفوضًا رفيع المستوى وذو خبرة.

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