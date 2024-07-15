قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن حزب فورتسا إيطاليا يريد استقرار مؤسسات المجتمع، ونحن مهتمون بأن تكون إيطاليا هي البطل وأوروبا التي تستفيد من قوة إيطاليا.
وأضاف تاياني: مع رئيس الوزراء سنطلب حقيبة مهمة لبلادنا ونائبًا للرئيس.
وتابع: أعتقد أنه في النهاية ستحصل أورسولا فون دير لاين على ثقة البرلمان، ثم سيبدأ اختيار المفوضين وأنا متأكد من أن إيطاليا ستقترح مفوضًا رفيع المستوى وذو خبرة.
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