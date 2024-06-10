تاياني: فورتسا إيطاليا تزداد شعبيته ونركز على 20% في الانتخابات

Napoli - Piazza Matteotti Forza Italia chiude la campagna elettorale per le europee Nella foto: Antonio Tajani (Napoli - 2024-06-06, Felice De Martino) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

 

أكد أمين عام حزب فورتسا إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج الانتخابات الأوروبية التركيز على هدف 20% .

وقال تاياني: أنا مقتنع بأن النتائج إيجابية بالنسبة لجميع قوى يمين الوسط.

وعبر تاياني عن سعادته حيث قدم حزب فورتسا إيطاليا هذه الهدية لرئيسه الراحل سيلفيو برلسكوني.

وتابع تاياني: تجاوزنا نتيجة الانتخابات السياسية الأخيرة، ونحقق النتيجة التي حددناها لأنفسنا.. الانفراد بالمساحة بين جيورجيا ميلوني وإيلي شلاين، أمر غير عادي.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن حزب فورتسا إيطاليا تزداد شعبيته، مضيفاً: إنه حزب وطني.

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