أكد أمين عام حزب فورتسا إيطاليا أنطونيو تاياني في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج الانتخابات الأوروبية التركيز على هدف 20% .

وقال تاياني: أنا مقتنع بأن النتائج إيجابية بالنسبة لجميع قوى يمين الوسط.

وعبر تاياني عن سعادته حيث قدم حزب فورتسا إيطاليا هذه الهدية لرئيسه الراحل سيلفيو برلسكوني.

وتابع تاياني: تجاوزنا نتيجة الانتخابات السياسية الأخيرة، ونحقق النتيجة التي حددناها لأنفسنا.. الانفراد بالمساحة بين جيورجيا ميلوني وإيلي شلاين، أمر غير عادي.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن حزب فورتسا إيطاليا تزداد شعبيته، مضيفاً: إنه حزب وطني.