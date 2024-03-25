تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن الهجوم الأخير في موسكو، قائلاً إنه تم تحذير المواطنين الإيطاليين على موقع وزارة الخارجية الإيطالية الإلكتروني من السفر إلى روسيا.

وقال تاياني، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، إنه يتابع بعناية الأزمة الجديدة التي تفجرت في روسيا منذ يوم الجمعة، مضيفاً أنه “لم يشارك أي إيطالي، بحسب معلوماتنا، في الهجوم”، لكنه يظل على مقلق للغاية.

وأوضح تاياني أنه يأمل ألا يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حادثة إرهابية دراماتيكية لزيادة التوتر، مضيفاً: يجب علينا جميعا أن نلتزم بالتعاون في الحرب ضد الإرهاب، حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى أبدا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: نعلم جيدًا أنه توجد في القوقاز أقلية إسلامية مضطربة للغاية على حدود أفغانستان. كما أنه ليس سرا أن هناك خطة لإنشاء دولة إسلامية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أيضا من خلال الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وشدد تاياني على أن الإرهاب يهم الجميع، وهو يشكل خطرا كبيرا آخر على السلام. وتابع: نحن جميعا على استعداد للعمل معا لمحاربته. ليس فقط لأنه يتعين علينا أن نضمن عدم تصاعد التوتر على الجبهة الشرقية الروسية، بل لأن التهديد قد يصبح عالمياً.

وأكد أن إيطاليا لديها الفرصة لاستخدام السيناريوهات الدولية التي تكون فيها بطلة لتعزيز عملية السلام التي تحمي حرية وحقوق دولة محتلة مثل أوكرانيا وتؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية.