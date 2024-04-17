قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه أعرب بالنيابة عن مجموعة السبع عن التضامن مع وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن هجوم إيران يوم السبت، مشيراً إلى أنه طلب أيضًا توخي الحذر بعد النصر العسكري الذي حققوه.

وشدد تاياني، في تصريحات تلفزيونية، على ضرورة تجنب التصعيد ضد إيران وفي رفح، موضحاً أنه ستكون هناك عقوبات ضد الذين قدموا طائرات بدون طيار للحوثيين واستخدموا الصواريخ، ولكن على الرغم من ذلك فإننا نعمل على وقف التصعيد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح تاياني أن الولايات المتحدة ستتدخل في حالة وقوع هجمات جديدة ضد إسرائيل، ولكن على المستوى الدفاعي فقط.