شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة التحقق من تطبيق الحكم الذاتي المتباين لأن كل إصلاح يجب أن يطبق بشكل جيد من أجل المصلحة العامة للمواطنين.

جاءت تصريحات تاياني على هامش مؤتمر “استقلال الطاقة من عام 2050”.

وأضاف تاياني: نتأكد من تطبيقه بشكل جيد، وهذا لا يعني أننا نعترض الطريق، بل يعني القيام بالأشياء بشكل جيد.

وتابع: أتفهم أن هناك مخاوف في بعض المناطق الجنوبية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد ذلك.