تاياني: ضرورة تطبيق الحكم الذاتي بشكل جيد

Belgium, Brussels - N0vember 14, 2022 European Council Antonio Tajani, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation, Italy (Brussels - 2022-11-14, EUC/ROPI) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة التحقق من تطبيق الحكم الذاتي المتباين لأن كل إصلاح يجب أن يطبق بشكل جيد من أجل المصلحة العامة للمواطنين.

جاءت تصريحات تاياني على هامش مؤتمر “استقلال الطاقة من عام 2050”.

وأضاف تاياني: نتأكد من تطبيقه بشكل جيد، وهذا لا يعني أننا نعترض الطريق، بل يعني القيام بالأشياء بشكل جيد.

وتابع: أتفهم أن هناك مخاوف في بعض المناطق الجنوبية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد ذلك.

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