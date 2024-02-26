أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، أن الهدف هو تحقيق السلام في أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط، وفي البحر الأحمر، وهزيمة أوكرانيا ستتحول إلى استسلام واحتلال من قبل روسيا.

وأضاف تاياني، في تصريحات إذاعية: نريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الجلوس على الطاولة على قدم المساواة، وسنواصل مساعدة البلاد بالمساعدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكذلك بالعقوبات على روسيا، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

وتابع تاياني: نساعد بلدا وقع ضحية للعدوان، وندافع عن القانون الدولي، متسائلاً: هل قلقون من فوز ترامب؟ آمل أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قبل الانتخابات، فنحن نحترم الولايات المتحدة، ولا نشجع أحداً.