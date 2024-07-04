أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إيطاليا جزء لا يتجزأ من حزب الشعب الأوروبي ومؤيد كبير للاستقرار في أوروبا.

وقال تاياني، وهو حزب فورتسا فورزا إيطاليا: بدون استقرار سياسي، فإن الأسواق والاستثمارات المستقبلية معرضة للخطر.

وأضاف تاياني: سنصوت لصالح أورسولا فون دير لاين، لكننا نطلب منها ضمانات محددة بشأن محتويات مكافحة تغير المناخ التي لا يمكن أن تتجاهل القدرة التنافسية للصناعة والزراعة.

وأشار إلى أن سيطلب أيضًا التزامات بشأن قضية الهجرة والالتزامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا.