قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه على المواطنين التحلي بالهدوء التام، مشيراً إلى أنه لا يوجد خطر على الحكومة و سيتم الوصول في النهاية إلى نهاية المجلس التشريعي.

وأوضح تاياني أن هناك ثلاثة أحزاب مختلفة، وهناك جدلية، مضيفًا: نحن تحالف استراتيجي. قد تكون لدينا أفكار مختلفة، ولكننا نجمعها دائمًا.

وتابع تاياني: صوتنا على الحكم الذاتي وقلنا فقط أننا نريد التحقق من كيفية تطبيقه خاصة بالنسبة للمواضيع التي يسري عليها قانون ليب.

وأضاف وزير الخارجية: أحرص على عدم وجود عشرين سياسة تجارية إقليمية تتعارض مع سياسات الحكومة الوطنية. أما بالنسبة لفكرة أن حزب فورزا إيطاليا يمكن أن تكون حزباً “قتالياً” ضد ميلوني، هذا هو أمل اليسار.