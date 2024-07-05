قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن أوروبا مختلفة عن إيطاليا، والمؤسسات المجتمعية مختلفة تمامًا عن المؤسسات الإيطالية.

وأشار تاياني في تصريحات له إلى الحاجة إلى أغلبية بين رؤساء الدول والحكومات الذين لم يتم انتخابهم مع الممثلين في البرلمان الأوروبي، لذلك يمكن أن تكون هناك أغلبيات سياسية مختلفة.

وتحدث تاياني عن أورسولا فون دير لاين مرشحة حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه حزب فورزا إيطاليا كرئيسة جديدة للمفوضية، مضيفاً: سندعمها بالتأكيد.