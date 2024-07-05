تاياني: سندعم فون دير لاين كرئيس للمفوضية الأوروبية

Milano - Palazzo di Giustizia, Inaugurazione del Tribunale dei Brevetti, con ministro Carlo Nordio, Antonio Tajani, Klaus Grabinski (Milano - 2024-07-01, Maurizio Maule) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن أوروبا مختلفة عن إيطاليا، والمؤسسات المجتمعية مختلفة تمامًا عن المؤسسات الإيطالية.

وأشار تاياني في تصريحات له إلى الحاجة إلى أغلبية بين رؤساء الدول والحكومات الذين لم يتم انتخابهم مع الممثلين في البرلمان الأوروبي، لذلك يمكن أن تكون هناك أغلبيات سياسية مختلفة.

وتحدث تاياني عن أورسولا فون دير لاين مرشحة حزب الشعب الأوروبي الذي تنتمي إليه حزب فورزا إيطاليا كرئيسة جديدة للمفوضية، مضيفاً: سندعمها بالتأكيد.

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