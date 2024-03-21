قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن سندات اليورو لأغراض الدفاع تعد فكرة جيدة كما كانت فكرة جيدة القيام بذلك لمكافحة الوضع الاقتصادي بعد فيروس كورونا.

وأضاف تاياني، على هامش قمة حزب الشعب الأوروبي: يبدو لي أنه خيار يمكن أن يسير في اتجاه المزيد من أوروبا، معتبراً أنها أفضل طريقة للعب دور أكثر توازنا في حلف الناتو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.