تحدث نائب رئيس الوزراء الإيطالي والسكرتير الوطني لحزب فورزا إيطاليا، أنطونيو تاياني، في مؤتمر صحفي اليوم، مع القوى المدنية المعتدلة المنتمية إلى حزب الشعب الأوروبي.

وقال تاياني:إذا كنا نريد حقًا أن نقدم خدمة لإيطاليا، فيجب أن نوضح لمواطنينا أن التصويت الأكثر فائدة هو لصالح فورزا إيطاليا.

وأشار تاياني إلى أن القوة السياسية الأولى في أوروبا هي حزب الشعب الأوروبي، وكلما كنا أقوى داخل حزب الشعب الأوروبي، كلما كان بوسعنا أن يكون لنا تأثير أكبر، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأضاف أنه يمكن أيضًا تغيير الأغلبية ولكن دائمًا بتوجيه من حزب الشعب الأوروبي، متعهداً بفتح أبواب الحزب لضمان أن تصبح فورزا إيطاليا عائلة شعبية. وتابع: لأنه في بلدنا هناك حاجة، في لحظة صعبة على المستوى الدولي، لتوفير الأمن لمواطنينا.