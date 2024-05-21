قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه من التحليلات الأولى، يبدو أن حادث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان ناجمًا عن مشكلة فنية أو سوء الأحوال الجوية.

وعبر تاياني عن الأمل في أن يكون من سيتولى منصب الرئيس مؤقتًا ومن يفوز في الانتخابات المقبلة ملتزمًا باستقرار المنطقة والسلام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وحول إمكانية تغيير الاتجاه في السياسة الإيرانية، قال تاياني إن الأمر سيعتمد على عدد الأشخاص الذين سيذهبون للتصويت وآليته.