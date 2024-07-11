قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الحملة الانتخابية الأمريكية ليست مرتبطة بقمة حلف الناتو.

وأضاف تاياني، على هامش فعالية أقيمت في واشنطن: من الواضح أن هذه أحداث مهمة، لكن ليس الأمر وكأن كل شيء يتم بناءً على الأخبار.

وأشار تاياني إلى أن هذه ليست قمة يتم تحديدها بشكل نهائي على أساس من سيكون الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة.