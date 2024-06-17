تاياني: حزب الشعب الأوروبي فاز بالانتخابات الأوروبية وإيطاليا تستحق دوراً مركزياً

Napoli - Piazza Matteotti Forza Italia chiude la campagna elettorale per le europee Nella foto: Antonio Tajani (Napoli - 2024-06-06, Felice De Martino) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن العمل من أجل مشروع سياسي كبير يجمع المعتدلين بنسبة تصل إلى 20% ويمثل الإيطاليين.

ويعد هذا هو هدف حزب الشعب الأوروبي الذي سيجتمع اليوم أمام المجلس.

وقال تاياني إن حزب الشعب الأوروبي سيقدم نفسه في موقف الشخص الذي حصل على نتيجة رائعة في الانتخابات الأوروبية، وهو اليوم الحزب الإيطالي الثالث إلى جانب حزب الشعب السويسري، وهو على وجه التحديد جزء من الأسرة الأوروبية التي فازت في الانتخابات.

وأشار تاياني لضرورة أخذ الوضع الأوروبي الجديد والنتائج التي حصلت عليها المجموعات الفردية في الاعتبار.

وتابع: فاز حزب الشعب الأوروبي، ولم يفز الاشتراكيون، وواجه الليبراليون صعوبات. ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند إسناد المهام، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأدوار المؤسسية الأوروبية والإطار الدولي.

وشدد على ضرورة أن يحظى حزب الشعب الأوروبي باحترام كبير من قبل كبار القادة.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE