تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن العمل من أجل مشروع سياسي كبير يجمع المعتدلين بنسبة تصل إلى 20% ويمثل الإيطاليين.

ويعد هذا هو هدف حزب الشعب الأوروبي الذي سيجتمع اليوم أمام المجلس.

وقال تاياني إن حزب الشعب الأوروبي سيقدم نفسه في موقف الشخص الذي حصل على نتيجة رائعة في الانتخابات الأوروبية، وهو اليوم الحزب الإيطالي الثالث إلى جانب حزب الشعب السويسري، وهو على وجه التحديد جزء من الأسرة الأوروبية التي فازت في الانتخابات.

وأشار تاياني لضرورة أخذ الوضع الأوروبي الجديد والنتائج التي حصلت عليها المجموعات الفردية في الاعتبار.

وتابع: فاز حزب الشعب الأوروبي، ولم يفز الاشتراكيون، وواجه الليبراليون صعوبات. ويجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند إسناد المهام، سواء على مستوى الدول أو على مستوى الأدوار المؤسسية الأوروبية والإطار الدولي.

وشدد على ضرورة أن يحظى حزب الشعب الأوروبي باحترام كبير من قبل كبار القادة.