انعقدت أعمال الحوار الاستراتيجي بين إيطاليا والجزائر في وزارة الخارجية الإيطالية، وهي آلية تشاور بين البلدين حول العلاقات الثنائية التي تكتسب أهمية متزايدة لمواصلة تعزيز الشراكة بين روما والجزائر.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الجزائر شريك طبيعي لإيطاليا من الناحية الاقتصادية والسياسية.

وعبر تاياني عن اعتزام إيطاليا تعزيز التعاون بشكل متزايد مع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ​​لمواجهة التحديات المشتركة، مضيفا أن الحوار مع الجزائر أمر أساسي أيضا لتعزيز وقف التصعيد في الشرق الأوسط والمساهمة في استقرار المنطقة.

واجتمع الوفدان الإيطالي والجزائري في ثلاث مجموعات عمل مخصصة للتعاون السياسي والأمني ​​والتعاون الاقتصادي وخطة ماتي لإفريقيا و التعاون الثنائي في القضايا الفنية والثقافية.