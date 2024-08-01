شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة ألا تصبح الحرب حتمية.

وأضاف تاياني: ولهذا السبب نحن ملتزمون بالاتصالات المستمرة، وعلينا أن نعمل ليلا ونهارا.

وتابع تاياني: طلبنا من الأمم المتحدة من خلال وزير الدفاع جويدو تقييم الوضع وضمان سلامة جنودنا في الموقع، بتفويض واضح لا لبس فيه.

وشدد تاياني قائلا: حريصون جدًا على عدم ترك أي شيء للارتجال. ولكن في الوقت الحاضر، أكرر، لا يبدو أن هناك أي خطر وشيك.

وحول إسرائيل، قال تاياني: لا أعرف ولا أريد أن أحكم على وجه التحديد ما إذا كانت هذه البادرة أكثر خطورة من الأعمال الانتقامية أو أعمال الحرب الأخرى: لكنني أصر على أن لدينا مهمة العمل على تجنب التصعيد بأي شكل من الأشكال.