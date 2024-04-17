قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه بعد التحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أدرك أن الإسرائيليين ليسوا غير حساسين لطلبات مجموعة السبع والدول الحليفة بشكل عام.

وأضاف تاياني: النتائج الأولى ملحوظة: رد الفعل ضد إيران غير ممكن في الوقت الحالي وتم تأجيل الهجوم على رفح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع تاياني: من الواضح أن الوقت مبكر ويمكن أن يحدث أي شيء، لكنني أرى بعض بصيص من الأمل.