تاياني: الإسرائيليون ليسوا غير حساسين لمطالب حلفائهم

ROMA - Roma 03/08/2023 Riunione della Segreteria di Forza Italia sul prossimo Congresso Nella foto: il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani (ROMA - 2023-08-03, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه بعد التحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أدرك أن الإسرائيليين ليسوا غير حساسين لطلبات مجموعة السبع والدول الحليفة بشكل عام.

وأضاف تاياني: النتائج الأولى ملحوظة: رد الفعل ضد إيران غير ممكن في الوقت الحالي وتم تأجيل الهجوم على رفح، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع تاياني: من الواضح أن الوقت مبكر ويمكن أن يحدث أي شيء، لكنني أرى بعض بصيص من الأمل.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE