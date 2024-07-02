افتتح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني”المؤتمر الوطني لإنشاء نظام بيئي لبناء القدرات السيبرانية” في وزارة الخارجية، بمشاركة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي و برونو فراتاسي، مدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

وقال تاياني إنه في مواجهة التهديدات المتزايدة لأمننا في المجال السيبراني، تلتزم الحكومة بقوة بالعمل الهادف إلى تعزيز التآزر بين الهيئات العامة والخاصة والعالم الأكاديمي ومراكز الدراسة.

وشدد تاياني على الهدف الرئيسي المتمثل في تشجيع المزيد من التواجد الدولي لإيطاليا في قطاع ذي أهمية استراتيجية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

وتابع: أصبح بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني جانبا أساسيا من صلاحيات الدولة، مثل قوتها العسكرية والاقتصادية.

وأشار بيانتيدوسي إلى أن ضمان البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لا يؤدي فقط إلى زيادة مستوى الأمن في أي بلد، بل يعزز أيضًا الثقة والابتكار والنمو الاقتصادي.