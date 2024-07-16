قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن إيطاليا نظرا لأهميتها، يجب أن يكون لها مفوض مهم أيضا نائب رئيس.

وأضاف تاياني، على هامش الاجتماع التجاري لمجموعة السبع، في فيلا سان جيوفاني بمقاطعة ريجيو كالابريا: سيكون من الطبيعي أن يكون رئيس الوزراء هو الذي سيتفاوض، لكنه بالتأكيد يحظى بدعمي حتى يمكن أن يكون هناك طلب لحقيبة مؤهلة.

وتابع أن مشاركة إيطاليا أساسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.