عقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الجدول الفني لمبادرة الغذاء من أجل غزة وتقديم الشحنة الأولى من المساعدات لسكان غزة .
وقال تاياني إنه من خلال هذه المبادرة، أكدنا مجددًا التزام الحكومة الإيطالية في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف تاياني: نعمل على ضمان وصول المساعدات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتحقيق الأمن الغذائي من أجل صحة المدنيين الفلسطينيين.
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