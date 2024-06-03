عقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج الجدول الفني لمبادرة الغذاء من أجل غزة وتقديم الشحنة الأولى من المساعدات لسكان غزة .

وقال تاياني إنه من خلال هذه المبادرة، أكدنا مجددًا التزام الحكومة الإيطالية في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف تاياني: نعمل على ضمان وصول المساعدات في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتحقيق الأمن الغذائي من أجل صحة المدنيين الفلسطينيين.