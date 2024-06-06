اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إرسال جنود للقتال على الأراضي الأوكرانية خطأ واستخدام الأسلحة لضرب الأراضي الروسية هو خطأ آخر.

وقال تاياني، في تصريحات له: سنواصل دعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية.. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، ولا حتى حلف الناتو في حالة حرب مع روسيا.

وأكد تاياني أن الدفاع عن استقلال أوكرانيا والقانون الدولي شيء، لأنه لا يمكن لأحد أن يغزو دولة أخرى بقواته المسلحة، والدخول في حرب مع روسيا شيء آخر.