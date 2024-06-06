تاياني: إرسال جنود أوروبيين إلى أوكرانيا خطأ

ROMA - Roma 30/05/2024 Assemblea nazionale di CONFAPI presso il Teatro Eliseo Nella foto: il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani (ROMA - 2024-05-30, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إرسال جنود للقتال على الأراضي الأوكرانية خطأ واستخدام الأسلحة لضرب الأراضي الروسية هو خطأ آخر.

وقال تاياني، في تصريحات له: سنواصل دعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية.. نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، ولا حتى حلف الناتو في حالة حرب مع روسيا.

وأكد تاياني أن الدفاع عن استقلال أوكرانيا والقانون الدولي شيء، لأنه لا يمكن لأحد أن يغزو دولة أخرى بقواته المسلحة، والدخول في حرب مع روسيا شيء آخر.

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