طمأن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الجميع بخصوص الرسائل القادمة من طهران.

وقال تاياني، في مؤتمر صحفي: كل شيء يشير إلى أنه كان حادثًا بسبب سوء الأحوال الجوية أو حادثًا بسبب تعطل طائرة هليكوبتر. وأعربنا عن تعازينا للشعب الإيراني.

وعبر تاياني عن الأمل في أن تتمكن الطبقة الحاكمة الجديدة التي ستقود إيران من العمل من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.