قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في مقابلة مع صحيفة ريبوبليكا الإيطالية إن حرب أوكرانيا بدأت بالفعل منذ أكثر من عامين وهي خطر حقيقي والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن أي سيناريو ممكن.

وأضاف توسك: إنها المرة الأولى منذ عام 1945 التي نجد فيها أنفسنا في مثل هذا الوضع. أعلم أن الأمر يبدو مدمرًا، خاصة بالنسبة للصغار، لكن علينا أن نعتاد عقليًا على قدوم حقبة جديدة. إنها حقبة ما قبل الحرب، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

واعتبر أن الهدف الأساسي يجب أن يكون هو حماية أوكرانيا من الغزو الروسي والحفاظ على استقلالها وسلامتها.

وتابع: ننفق 4%، ولكن من الصحيح أيضًا أن وضعنا أكثر تعقيدًا من وضع إسبانيا أو إيطاليا. ومع ذلك، يجب اعتبار 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي أمرًا لا بد منه. يمكننا مناقشة سندات اليورو للدفاع ومشاركة أكبر لبنك الاستثمار الأوروبي.