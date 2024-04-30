أطلقت حكومة مالطا مؤسسة لإدارة مركز أبحاث السرطان والابتكار في البلاد.

وتهدف المؤسسة لدمج استراتيجيات البحث والابتكار لمواءمتها مع أهداف واستراتيجيات الاتحاد الأوروبي في مكافحة السرطان.

وقال السكرتير البرلماني للشباب والبحث والابتكار كيث أزوباردي تانتي: المؤسسة ستقود مركزًا للتميز، حيث لا يتم تدريس الابتكار في أبحاث السرطان وعلاجه فحسب.

وستعمل هذه المؤسسة على التغلب على التحديات التي تعيق تقليديًا الجهود البحثية من خلال تعزيز نهج متعدد التخصصات يعزز الخبرة الجماعية للباحثين والمهنيين الطبيين.

وأضاف أن هذه المبادرة ستظهر ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون. ومن خلال دمج المعرفة المحلية مع المعرفة والابتكارات في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يؤدي هذا إلى تقدم كبير في أبحاث السرطان، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.