قال رئيس الرابطة الوطنية لمستشاري العمل داريو مونتانارو، اليوم، إن الرابطة شاركت أيضًا من خلال مركز الدراسات الوطنية التابع لها دائمًا في تقديم الدعم والحماية والتمثيل لمستشاري العمل، لكنها اعتبرت أن الوقت قد حان الآن لإنشاء هيئة علمية قادرة على توفير مساهمتها الخاصة في نظام العلاقات الصناعية وبشكل عام في سوق العمل.

وأضاف مونتانارو أنه لهذا السبب قمنا بتأسيس مدرستنا للعلاقات الصناعية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد أنه ستكون هيئة للتعاون والمناقشة وقد تشجع على حوار حر وبناء بين الشركاء الاجتماعيين و المنظرين القانونيين والفنيين، والتي ستكون حاضنة للأفكار والممارسات الجيدة من أجل المساهمة في النمو و نشر المفاوضة الجماعية.

وأشار مونتانارو إلى أن الرابطة ستوضح إنشاء المدرسة غدًا، حيث سيتم عقد طاولتين مستديرتين ستشهد مشاركة ممثلين بارزين عن الشركاء الاجتماعيين والعالم المهني والأكاديمي الذين سيناقشون موضوعات سوق العمل.