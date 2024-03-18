قال بيير سيلفيو برلسكوني، نائب الرئيس والمدير الإداري لمجموعة ميدياسيت، إن السياسة شيء جدي، ولا يمكن الارتجال فيها.

وأضاف بيير، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، ردا على سؤال حول الشائعات المتعلقة باحتمال دخوله إلى السياسة: بالطبع، كمواطن ورجل أعمال، أعتقد أن دور فورزا إيطاليا في المضي قدمًا بأفكار والدي، الليبرالي والمعتدل، أساسي كجزء من هذه الحكومة ولمستقبل بلدنا.

واستدرك قائلاً: لكنني ناشر ولدي الآن مشروع أوروبي لأمضي فيه قدمًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.