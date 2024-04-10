نشر بييرو بيلو على قنواته الاجتماعية رسالة قال فيها: مرحبًا بالجميع، منذ 10 أشهر، كتبت لكم أنني تعرضت لصدمة صوتية قوية في استوديو التسجيل وأنني اضطررت إلى تأجيل جولتي بالكامل… في هذه الفترة حاربت الاكتئاب.

وأضاف: بينما أكتب إليكم، فقد انتهيت من إنتاج هذه الرحلة الصوتية الجديدة التي ستصل إليكم قريبًا جدًا وبأشكال عديدة، في الواقع في هذه الفترة الطويلة بعيدًا عنكم قمت بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التي سأعرضها لكم في أقرب وقت ممكن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.