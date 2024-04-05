قال روس بيليجرا، رئيس مجموعة بيليجرا، على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم مع وزير الشركات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو: “صفتنا مجموعة بيليجرا، نحن على استعداد للتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية ومع جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل تطوير تصنيع صناعي وأخضر قادر على حماية وخلق فرص العمل في المنطقة.

وأضاف: اليوم نتيجة مهمة للمستقبل الصناعي لتيرميني إيميريسي وللمركز الاستراتيجي لصقلية. وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح أنه من خلال تعزيز المهارات والخبرات المحلية، نهدف إلى إنشاء مركز مبتكر ومتطور، يكون في الوقت نفسه نموذجًا فاضلاً للتصدير إلى الخارج، ولكنه أيضًا قادر على جذب استثمارات جديدة.